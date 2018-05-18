Беременная экс-участница шоу «Холостяк» Володченко удивила огромным животом

Сегодня, 19:30

Спустя несколько лет после участия в первой части телепроекта Ирине всё же удалось найти своего возлюбленного, выйти замуж и зачать ребёнка. Это всё произошло даже после того, как главный герой передачи Евгений Левченко решил выбрать другую девушку.

В итоге после шоу «Холостяк» Ирина Володченко, которую фанаты считали самой красивой участнице проекта, возобновила отношения с бывшим возлюбленным, вышла за него замуж и даже успела забеременеть.

Недавно женщина удивила фанатов своим огромным животом, опубликовав на своей странице в Instagram фотографии и видео с отдыха на каком-то «райском» острове. Ирина Володченко была одета в яркое тонкое платье изумрудного платья и позировала на фоне лазурного берега, в различных кафе и так далее.

Однако внимание больше всего привлекал именно не красивый вид, как с картинки, а именно размеры живота женщины. Сама Володченко о беременности напрямую не говорила, однако живот напрямую говорит о другом. Судя по фото, Ирина находится уже далеко не на первом месяце.

В итоге подписчики решили не гадать, а просто поздравить будущую маму и её супруга с беременностью и скорыми родами.

После участия в первом сезоне шоу «Холостяк» Ирина Володченко приняла решения уйти от попыток пробиться в шоу-бизнес и заняться политикой. В итоге она с ходу получила должность помощника депутата и даже не регионального уровня, а Госдумы РФ. Сейчас же Володченко является главой аппарата межфракционного депутатского объединения «Российский суверенитет», членом координационного совета «Молодой гвардии Единой России» и руководителем Центра социологии и студенчества. Однако скоро она получит очередную важную должность – новоиспечённой мамы.