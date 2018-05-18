Джареда Лето уличили в связях с несовершеннолетними парнями и девушками

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В Голливуде назрел новый скандал: Дилан Спроус обвиняет Джареда Лето в отношениях с несовершеннолетними девушками, и даже парнями. Уже не секрет, что между актером и исполнителем давно назревает конфликт.

Подчеркивается, что Дилан обвиняет солиста 30 Seconds to Mars в столько серьезных вещах публично, написав пост в своем личном аккаунте в Twitter. Актер ожидал получить массу негативных высказываний от фанатов Джареда, однако вместо этого его поддержал режиссер «Стражей Галактики» Джеймс Ганн, отношения с которым не заладились с Джаредом еще в начале съемок фильма в 2015 году. Режиссер также обвинял исполнителя в связях с несовершеннолетними.

Фанаты находят странным то, что Лето пока что никак не реагирует на обвинения в его сторону, певец не хочет защищать свою репутацию, которая уже пошатнулась. Известно, что Дилан, писав свой пост, имел в виду отношения не только с противоположным полом, но и с мужчинами. А об ориентации Лето уже давно ходит много слухов.