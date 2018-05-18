Фанаты недовольны новым званием Арианы Гранде

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Издательство «Time» по обыкновению опубликовало рейтинг, в котором отсортировало людей по их богатству или месту в обществе. В этот раз звездой списка влиятельных персон стала Ариана Гранде. Поклонники решили, что титул «Лидер будущего поколения» достался ей незаслуженно.

По мнению «Time», Ариана Гранде – это девушка, с которой стоит брать пример нынешней молодёжи. Причиной такого решения издательства стала стремительная карьера 24-летней певицы. Ее альбомы, синглы и песни продаются во всем мире. При этом у девушки есть потенциал для будущих свершений, учитывая ее прекрасные вокальные данные. А популярности звезды также способствуют отголоски трагических событий в Манчестере в 2017 году, когда на концерте певицы подорвался террорист-смертник. Тогда за помощь в ликвидации происшествий инцидента, Гранде была удостоена звания «Почетного гражданина Манчестера».

Однако это не заставило поклонников поверить в то, что Ариана не просто «популярная девочка», а будущий лидер и пример для подражания. Многие вспомнили странные акции, устроенные ее пиар-менеджерами. Как утверждают подписчики, что облизанные пончики, что теракт в Манчестере – все это лишь пиар и случайности, которые Гранде удачно использовала.

А тем временем, пока идут споры о том, достойна Ариана Гранде или недостойна места в рейтинге «Time», она уже стала звездой обложки в последнем выпуске журнала.