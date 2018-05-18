«Аж слух режет»: Фанаты высмеяли английский Виктории Бони

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Телеведущая Виктория Боня в последнее время фактически прописалась во Франции. Из-за каннского кинофестиваля и богатого жениха светской львице уже ни к чему русский язык.

Опубликовав свежее видео из Канн, Боня решила пообщаться с подписчиками на английском языке. Получилось не слишком красиво, о чем фанаты сразу же дали понять кумиру.

«Аж слух режет», - высмеяли подписчики английский телеведущей.

Пользователям Instagram не понравился слишком заметный акцент и «разговор в нос» Бони. Прошлись фанаты и по давно приевшимся атрибутам постов телеведущей. Некоторые не оценили слишком откровенную демонстрацию оголенной груди Виктории. Юзеры с чувством юмора иронично попросили у светской львицы телефончик пластического хирурга, дабы также успешно заполнить лишнее пространство в бюстгальтере.

Порция внимания досталась и кулону на шее Бони. Многие фанаты разглядели в нем перевернутое «Сердце Океана» из фильма «Титаник». Впрочем, удивляться здесь нечему. Виктория без пяти минут жена французского олигарха, способного баловать ее и более серьезными подарками.