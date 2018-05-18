Яна Рудковская покажет детдомовцам, как её сын живёт в роскоши

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Яна Рудковская решила сделать 1 июня по-настоящему праздничным для воспитанников детских домов. Организовать его она планирует вместе с сыном Сашей в кондитерской своей подруги на Красной площади, что возмутило поклонников, посчитавших это демонстрацией роскошной жизни.

На своей странице в Instagram Яна рассказала о том, что сбылась мечта её подруги, и она открыла ресторан и кондитерскую. Вид заведения на Красной площади открывается на историческую Москву. Но самой важной частью публикации стало решение Рудковской устроить праздник для детей, которые находятся на воспитании в детских домах.

Однако не все поклонники продюсера считают подобное решение правильным. Ведь на празднике будет её сын Саша и его друзья. Они подумали о том, как пройдёт мероприятие для детей, которые будут находиться в компании ребят из богатых и успешных семей: «Чтобы они еще несчастней себя потом почувствовали». Для многих фотография и предложение праздника являются лишь попыткой акцентировать внимание на своей персоне в социальных сетях. Но нашлись и те, кто считает публикацию желанием приукрасить серые будни воспитанников детских домов.