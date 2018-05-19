Эксперты из Подмосковья напророчили крепкий брак принцу Гарри и Маркл

Сегодня, 06:30

Специалисты также рассказали, что союз этих людей станет примером единения душ. Общие цели в жизни и похожие хаактеры стали основой создания семьи, в которой не будет лидера, управлять всем будут супруги-партнеры.

Эксперты из Подмосковья напророчили крепкий брак принцу Гарри и Меган Маркл. Известный астролог Василий Ласточкин рассказал, что будущий брак будет крепким и станет примером полного единения душ любящих людей.

«Имея явное противодействие членов семьи, он будет предметом активного семейного обсуждения», – подытожил аналитик.

Также свое мнение о Гарри и Меган Маркл высказала эксперт из Подмосковья – сваха по призванию.

«Гарри и Меган уже зрелые люди, судя по их характерам, у них много общего», – сказала эксперт.

Таким образом, специалисты напророчили крепкий брак 33-летнему Гаррии и его 36-летей невесте. Поклонники пары также разделяют мнение экспертов и не видят препятствий для влюбленных. Торжество состоится завтра, а журналисты ожидают выхода Меган в подвенечном платье.