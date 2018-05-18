«Ниночка»: Кристина Асмус перевоплотилась в Наталью Варлей

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Легендарный советский фильм «Кавказская пленница» (1967 г.) навсегда вошел в историю мирового кинематографа, подарив зрителю незабываемых харизматичных персонажей и целую россыпь смешных фраз, используемых в народе и по сей день.

Стоит молоденькой смазливой брюнетке подстричься под каре, как ее тут же начинают сравнивать с Ниночкой из «Кавказской пленницы», влюбившей в себя миллионы зрителей обаятельной улыбкой и звонким пением. Исключением не стала актриса Кристина Асмус, кардинально сменившая имидж для премьеры спектакля.

«Отпремьерили! 15 и 16 мая состоялась премьера спектакля «Текст» по одноименному роману Дмитрия Глуховского в постановке Максима Диденко. Это было круто!», - прокомментировала Асмус постпремьерный снимок в Instagram.

Фанаты поздравили кумира, однако основное внимание досталось не актерскому таланту Кристины, а ее феноменальному сходству с главной героиней «Кавказской пленницы». Перевоплотилась в Наталью Варлей, вылитая Ниночка, массово подмечают подписчики звезды. И действительно, новый образ Асмус в точности копирует невесту поневоле кинокомедии Леонида Гайдая.