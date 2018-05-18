Два крестика на шее подруги Тимати удивили поклонников

Сегодня, 17:51

Возлюбленная Тимати Анастасия Решетова опубликовала запись, в которой поделилась с поклонниками своим настроением. Подписчики обратили своё внимание не только на то, что модель значительно похорошела, но и на два крестика на её шее.

На своей странице в социальной сети Анастасия решила рассказать о том, какое у неё настроение. По словам модели, она испытывает небывалый подъем сил и расцветает. Это заметно и на фотографии. Многие поклонники отметили, что модель заметно похорошела, и выглядит даже лучше, чем в 2014 году, когда заслужила титул «Вице-мисс Россия». Некоторые фанаты посчитали, что девушка подобным образом тонко намекнула о беременности, однако они не рассказали, что натолкнуло их на подобную идею.

Среди сравнений Решетовой с голливудскими актрисами Милой Кунис и Меган Фокс, встретились и другие комментарии. Поклонники обратились к модели с вопросом о том, зачем у неё на шее сразу два крестика. В комментариях был предложен вариант, что девушка подражает Ким Кардашьян, которая делает точно так же. Другие акцентировали внимание на том, что лицо Анастасии уже, чем на других снимках, что натолкнуло их на обработку изображения в графическом редакторе.