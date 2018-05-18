«Безвкусица»: модная обувь Виктории Бони стала объектом для насмешек её подписчиков

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Телеведущая поделилась совместной фотографией с дочерью со своего отдыха во Франции. Но всё внимание поклонников привлекли модные красные сапожки-носки, которые подчёркивали шикарные длинные ноги Виктории Бони. Они заметили, что это некрасиво и портит образ стильной звезды.

«Неимоверно счастлива. Веселюсь со своей доченькой», - так Виктория Бони прокомментировала новую публикацию. На снимке телеведущая изображена со своей дочерью Анжелиной, на заднем фоне запечатлён великолепный пейзажа моря, омывающего побережье Франции.

Однако не только шикарные ноги звезды и её дочери привлекли пристальное внимание подписчиков. Поводом для насмешек стали необычные сапоги телеведущей. Подписчики считают, что обувь, которая выглядит так, словно их кумир надела красные носки под босоножки, не может считаться стильной и красивой. Хейтеры иронично заметили, что звезда показала свой «элегантный» вкус, который подходит скорее продавщице на базаре. Ярые поклонники стали защищать своего кумира, указав на то, что её сапоги-носки являются известной модной обувью. Также они заметили, что дочь Виктории Бони Анжелика сильно подросла и будет такой же обладательницей шикарных длинных ног, как и её знаменитая мама.