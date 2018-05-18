Грудастая модель plus size разделась до трусов на красной дорожке в Каннах

Сегодня, 17:41

Это произошло во время торжественной ходьбы, а один из гостей неосторожно наступил на шлейф платья россиянки. Конфуз не смутил девушку и она продолжила идти дальше.

Грудастая модель plus size Юлия Рыбакова разделась до трусов на красной дорожке в Каннах. А хейтеры усмотрели в этой неприятной ситуации подвох.

«Чисто хайпанула. Наверняка это сделано специально, чтобы потом о тебе говорили, слив видео....так все наигранно», - написал подписчик. «Конечно специально! Перед тем как это произошло, переглянулась с этим мужчиной, он ей кивнул, типа все в порядке», - написала женщина

Сама же героиня ролика написала: «но конечно у меня без происшествий не могло произойти...Надеюсь никто не видел неловкого момента и не записывал видео».

Ролик опубликован на странице Юлии Рыбаковой в социальной сети. Его за час просмотрели 20 тыс. пользователей Интернет.