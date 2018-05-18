«Пожилая куртизанка»: Лена Миро резко раскритиковала Алесю Кафельникову

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Блогер Лена Миро резко раскритиковала Алесю Кафельникову, как сообщает VladTime. По её мнению, 19-летняя модель напоминает «пожилую куртизанку», в доказательство чего были приведены и снимки.

Интернет-звезда подчеркнула, что место проживания, а также род занятий человека значения не имеет. Всё становится понятно по светским мероприятиям, на которых часто бывают знаменитости. Именно поведение там, как заявила Лена Миро, и привело к тому, что 19-летняя модель Алеся Кафельникова стала походить на «пожилую куртизанку».

Блогер подчеркнула, что девушку светские мероприятия состарили минимум на 11 лет. Причина такой характеристики в весе, причёски, одежде, макияже, а также груди. Например, как-то Алеся Кафельникова позволила себе откровенное декольте, за что фанаты окрестили её «старой». Модель пока на такую критику в свой адрес не отреагировала.