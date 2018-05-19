Силиконовые губы: Эвелина Бледанс опубликовала свое фото в 17 лет

Сегодня, 04:30

Подписчики сразу же оценили фото красивой Бледанс в Instagram-аккаунте. Как утверждает сама звезда, она никогда не прибегала к пластике в столь юном возрасте.

Пользователи сети не могли не отметить "силиконовые губы" Эвелины Бледанс, хотя на фото девушке всего 17-19 лет. Сейчас знаменитости 49 лет, но она по-прежнему остаётся весьма сексуальной и популярной. Фанаты и многочисленные поклонники с уверенностью заявили, что женщина уже в столь юном возрасте была настоящей красоткой, и является ей до сих пор. Более того, многие считают, что у Бледанс вся красота естественная и настоящая, которая сохранилась и по сей день. Напомним, что у 49-летней звезды есть 6-летний сын Семён.