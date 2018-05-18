Баста поддержал полных людей забавным видео

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Приближение пляжного сезона для многих связанно с похудением и приведением себя в форму, в стороне от чего не остался рэп-исполнитель Василий Вакуленко, больше известный как Баста. В социальной сети он решил поддержать тех, кто не успел подготовиться к лету.

На странице Басты в Instagram появился снимок и видеозапись, которые он сделал в спортзале. В ролике изнурённый от тренировок рэпер произносит одно лишь слово: «Спорт». Но исполнитель не забыл и о тех, кто не успел привести себя в форму перед началом пляжного сезона.

Изменив голос и лицо Баста предстал перед поклонниками в образе Сашки Бунтаря. В видеоролике он обратился к подписчикам, рассказав о том, что лишний вес не мешает любви, таящейся в нутрии полных людей, которых он назвал «жирненькими бегемотиками».

Поклонники Басты встретили видеозапись с одобрением, отмечая уровень позитива, который несёт исполнитель. Подписчики поблагодарили Сашу Бунтаря за поддержку полненьких, которая им иногда необходима.