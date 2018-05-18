Пранк не удался: Маликов напоил прохожих коньяком

Сегодня, 16:56

Причиной неудачи стало элитное спиртное, которое Дмитрий налил в пакет. Последствия его действий шокировали многих его преданных фанатов.

Маликов напоил прохожих коньяком. Это произошло во время попытки Дмитрия продемонстрировать своим подписчикам инструкцию, как стать пранкером. Для этого Маликов решил использовать элитный коньяк. Однако, пранк не удался из-за того, что видимо опытные прохожие не привыкли разбрасываться столь элитным напитком. Эксперимент певца не удался, но зато Маликов напоил прохожих коньяком.

«Круто) очередной шедевр от Дмитрия! Побольше делайте таких видео», - сообщила подписчица. «Подскажите адрес, когда в следующий раз будете пранки устраивать с коньяками)))))», - пишет мужчина.

Сам же Маликов подытожил свой эксперимент на позитивной ноте.

«Но ничего! Я все равно добьюсь успеха... когда-нибудь», - написал Дмитрий.

А в ответ поклонники посоветовали ему секрет успеха: «Яйца сырые попробуйте...».