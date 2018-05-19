Юлия Ковальчук призналась, что она немножко мазохистка

Сегодня, 03:30

Российская певица выложила в своем Instagram пост, в котором рассказала о некоторых своих странностях. Девушка любит сильную боль в мышцах после зала и танцевать на высоких каблуках.

Бывшая солистка известной группы «Блестящие» опубликовала запись, в которой решила поделиться с подписчиками некоторыми своими странностями. Юлия подчеркивает, что все люди обладают своей собственной «изюминкой» и попросила подписчиков рассказать о своих необычных предпочтениях.

Оказывается, Ковальчук любит боль в мышцах после тренировки, так как в такой момент она чувствует, что в ее теле что-то происходит. Также артистка может часами танцевать на высоких каблуках, чтобы ее икры потом были напряжены, как орех. Юлия Ковальчук, призналась, что она немножечко мазохистка.