«Главный приз - трусы»: Экс-участница группы Serebro из Волгограда устроила конкурс

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Речь идёт о Полине Фаворской, которая всё ещё активно старается раскрутить свой фирменный бренд. Дело в том, что певица начала выпускать женское нижнее бельё с фирменным логотипом.

На своей официальной странице в Instagram экс-участница группы Serebro из Волгограда устроила конкурс, в рамках которого подарит победителям фирменные трусы под своим брендом. Это и будет главный приз.

На сайте трусов указывается, что коллекция из трёх пар стоит 1140 рублей. Однако Фаворская предлагает получить их бесплатно. Для этого в рамках конкурса люди должны в трусах «оторваться под любимую песню». Певица отмечает, желательно, чтобы композиция была «рокерская».

Однако есть и другой путь для тех, кто не хочет или не может позволить выложить на свою страницу видео в трусах. Для таких людей нужно опубликовать скрин фотографии с трусами, а затем отметить на ней Фаворскую, поставить хэштег и продолжить слоган. Победителя певица обещает определить самостоятельно, какие критерии – не известно. Розыгрыш произойдёт уже в воскресенье.