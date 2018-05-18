«Дом-2»: Саша Черно основательно решила худеть

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Участница популярного проекта решилась сбросить балласт в виде лишних килограмм. На данный момент у девушки вес – 121,3 кг. Об этом она сообщила в соцсети Instagram, где поделилась полной программой комплекса.

Саша Черно основательно решила худеть. Девушка призналась, что ее вес уже более 120 кг. Рацион своей диеты Саша Черно также опубликовала для любителей следить за звездами.

«Завтрак: 2 Яйца, 3 белка (желтки убрать), порция зелени (можно в яичницу), пару грибов по желанию, 1/4 авокадо (50гр), 1-2 стакана воды, чай-Кофе. После тренировки приём пищи: 100 грамм овсянки (сухой вес) монастырский, залить кипятком, столовую ложку Пасты, 10 орешков, чай-кофе по желанию», - сообщила Саша Черно.