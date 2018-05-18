Григорий Лепс экстренно госпитализирован с переломом рёбер

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Об этом сообщили СМИ. В сообщениях указывается, что исполнитель песен попал в одну из московских больниц с серьёзными травмами. Эту информацию уже подтвердили официальные представители певца.

По некоторым данным, Григорий Лепс был экстренно госпитализирован из-за перелома нескольких рёбер. Подробности произошедшего пока не известны.

Официальный представитель певца Наталья Мостакова информацию о госпитализации уже подтвердила. Однако она не стала называть точных причин произошедшего. Мотакова заявила, что Лепса скоро выпишут из больницы. По словам представителя, с певцом всё в порядке, и он обследуется у врачей. Его здоровье опасений не вызывает.

Некоторые СМИ также сообщают, что Григорий Лепс находится в московской Боткинской больнице.