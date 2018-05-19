Jah Khalib поведал Басте, сколько нужно зарабатывать, чтобы иметь бороду

Сегодня, 02:15

Jah Khalib побывал в роли гостя на YouTube-шоу Басты Gazlive.

На протяжении 50-минутного выпуска музыканты провели беседу и подняли многие немаловажные современные темы, а именно, как раскрутиться с 70 тысяч тенге, как использовать известность, в чём секрет хорошего воспитания детей и как их растить.

Кроме этого, в программе они затронули вопросы паранормальной активности, проблемы с законом, поговорили о первой любви, а также о том, сколько нужно зарабатывать, чтобы носить бороду.

Видео уже доступно здесь.