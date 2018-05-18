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По словам хейтеров, родственница популярной певицы выглядит худой и истощенной, а ее тело очень хрупкое. Такие комментарии недоброжелателей появились в соцсети на страничке утонченной Анны, которая демонстрирует здоровый образ жизни в Сети.

Сестру Ольги Бузовой назвали анорексичной. Так подписчики отреагировали на хрупкое тело звездной родственницы поп-певицы.

«Аня, хорош худеть, пора есть!!! Еще чуть-чуть и перебор будет», - предупреждает фанатка. «Очень худенькая) пора немножко подправиться, а то что вы, что сестра скоро пропадете с лица земли», - пишет комментатор.

Известно, что Анна решилась на детокс-программу в Карелии, после которой сразу сбросила больше 3 кг. На данный момент активно занимается спортом и работает над собой.