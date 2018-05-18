Анна Семенович стала звездой нового комедийного сериала

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Анна Семенович запустила в Instagram мини-сериал «Джимми и Аня», как сообщает «Версия.Инфо». Звезда показала первую часть, рассказав также, что ждёт дальше и кто участвует в проекте, кроме неё.

По сюжету первой серии, Джимми, бедный индус из обслуживающего персонала некоего заведения, влюбляется в героиню Семенович. Его привлекает бюст девушки, а также то, что она может быть богата. Семенович не отрицает последнего, показывая пачку денег. На роль бедного индуса пригласили комика и блогера Шевги Ахадова, а продюсером проекта стал Пётр Плосков. Анна Семенович назвала мини-сериал уникальным, попросив поддерживать его выпуски «лайками» и комментариями «жду продолжения».

Большинство интернет-пользователей согласились, что проект получился интересным. Однако были и те, кто раскритиковал актёрский талант Анны Семенович. Кроме того, хейтеры подчеркнули, что «подобные постановки» и так очень часто появляются в Сети, и не важно, какой у них сюжет – лучше показывать полноценный продукт.