Алеся Кафельникова призналась в сильной любви скандальному рэперу Pharaoh

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К такому выводу фанаты юной манекенщицы пришли после того, как она начала оставлять в социальных сетях молодого исполнителя неоднозначные комментарии. В них девушка переубеждала парня в том, что он не дурак, а также заявляла комментаторам в Instagram, что всю жизнь любит только его.

19-летняя дочь именитого теннисиста Алеся Кафельникова продолжает интриговать общество своими намёками на то, что хочет снова сойтись со своим бывшем парнем - скандальным 22-летним репером Pharaoh, или же Глебом Голубиным. Возможно первые чувства снова нахлынули на молодых людей, и они решили возобновить отношения. Этого никому достоверно не известно, но их фанаты по крайней мере так считают.

Недавно Алеся Кафельникова начала комментировать посты Глеба и признаваться своим подписчикам в сильной любви к нему. Дело в том, что Pharaoh недавно в своём Twitter написал пост, где назвал себя «дураком». Однако юная манекенщица решила вступиться за него, написав, что его «невозможно назвать дураком».

Затем в своём Instagram Кафельникова комментировала слухи об отношениях с Фёдором Инсаровым и заявила, что всегда любила только молодого репера, а Feduk для неё просто знакомый.

Фанаты сразу же решили, что Алеся даже специально сменила образ ради Глеба. Сейчас она ходит на всякие вечеринки в провокационной одежде. Блогеры уже успели заявить, что девушка стала выглядеть, как и другие «старые и драные кошки светской Москвы».

Ранее сообщалось, что фанаты удивились от большой груди Кафельниковой.