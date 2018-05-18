«Нам есть, чем заняться на Земле»: Ургант исследует загадку «Лорел или Янни»

Сегодня, 13:05

Этой непростой задачей заинтересовался телеведущий и провел увлекательный эксперимент. Оказалось, что непростая задача еще способна вызвать споры и «насмешить синих китов».

Ургант рассказал, что исследует загадку «Лорел или Янни». После проведенного эксперимента он констатировал, что «нам есть, чем еще заняться на Земле». Дело в том, что неоднозначный звук в Сети получил славу звуковой иллюзии.

Этим вопросом задался и президент США. Сегодня он опубликовал официальный ролик Белого дома, в котором рассказал американцам, что расслышал covfefe в звуковой иллюзии. Речь идет о мелодии, которая разбила всех пользователей Сети на два лагеря: одни слышали Лорел, а другие - Янни.

«А что слышите вы? Лорел или Янни? Напишите в комментариях!», - продолжил Ургант, который исследует загадку «Лорел или Янни».