«Ничего в себе не переделывала»: Кожевникова ответила хейтерам

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Это случилось после того, как актрису атаковали нерадивые фанаты в социальной сети. Марию якобы уличили в том, что она использовала уколы молодости и пользовалась услугами пластических хирургов. Известная актриса дала жесткий отпор хейтерам.

Мария Кожевникова ответила всем недоброжелателям публикацией в соцсети.

«Друзья, всем кто здесь и на сайтах обсуждает мои несовременно не пухлые губы, нос, брови, скулы... Мне 33, ничего в себе не переделывала, не накачивала и я люблю себя такой, какой создала меня природа!», - сообщила Кожевникова.

Подытожить свое послание Мария решила словами благодарности. А вот подписчики поддержали свою любимицу и не поскупились на лестные комментарии в ее сторону.

«Ничего не меняйте в себе, Вы очень красивая, не обращайте внимание на других, всем не угодишь, будьте собой», - написала девушка. «И зачем оправдываться??? Натурель все красиво», - подчеркнул комментатор. «Маша, вы чудесны! воплощение красоты, женственности и элегантности! вы индивидуальны и всегда будете отличаться от толпы!», - уверена подписчица.

А вот например в отличии от Кожевниковой, Роза Сябитова уже начала процесс омоложения. К ней нельзя применить выражение Марии о том, что «ничего в себе не переделывала».