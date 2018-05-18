Неудачный наряд Мишель Родригес чуть не привел к позору

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На Каннском фестивале актриса Мишель Родригес предстала в платье, которое не предполагало наличия бюстгальтера. Из-за этого грудь звезды постоянно находилась на грани выпадения из лифа, что могло опозорить знаменитость.

Выходя на красную дорожку различных фестивалей, звезды всегда стараются покорить поклонников и коллег своими нарядами. Так, знаменитая актриса Мишель Родригес, которая известна зрителю по сериалу «Остаться в живых» и картине «Форсаж», шокировала публику своим откровенным нарядом.

На одну из вечеринок Каннского фестиваля звезда пришла в бордовом атласном платье с глубоким вырезом на спине и декольте. Модель в принципе не предусматривала наличие бюстгальтера под ним, что постоянно заставляло нервничать актрису. Ее грудь при малейшем движении норовила выпасть из лифа и опозорить свою хозяйку. Многие журналисты решили, что это была специальная задумка звезды.

Неприятности удалось избежать, но такой откровенный наряд привлек к себе большое внимание и стал самым откровенным на фестивале. Сама Мишель Родригес не прокомментировала данную ситуацию.