Мать Екатерины Варнавы узнала о её беременности случайно

Сегодня, 11:22

Женщина была очень удивлена, когда ей сообщили эту новость российские СМИ. Сама же пародистка и популярная телеведущая все подобные слухи и заявления опровергает.

Екатерина Варнава уже несколько лет подряд находится в отношениях с популярным танцором и хореографом Константином Мякиньковым. Сейчас же некоторые фанаты артистки ждут, когда же пара узаконит свои отношения свадьбой. Однако Варнава с возлюбленным постоянно откладывают бракосочетание. Пара хоть и подарила друг другу кольца уже давно, но их назвать помолвочными всё же нельзя. Они являются только символом отношений знаменитостей.

Сама же Екатерина Варнава признаётся, что действительно было время, когда она выбирала себе свадебное платье и планировала церемонию, но этот период прошёл. Женщина провела очень много подобных празднований, поэтому, наверное, просто у неё настало перенасыщение.

Родители же звездной пары конечно же обрадовались бы, если их дети решили пожениться. Сейчас же, когда Варнава появляется перед камерами в объёмных платьях, её сразу же обвиняют в беременности. Вот и недавно мать Екатерины случайно узнала от СМИ о беременности дочери.

Однако, оказалось, что это всё очередные слухи.