Сегодня, 23:30

Об этом экстравагантная Ирина Агибалова написала в социальной сети. Она рассказала подписчикам, что пострадала от сильной головной боли, которая стала причиной мигрени, тошноты и отвратительного самочувствия.

Звезда шоу «Дом-2» едва пережила ужасную ночь, а после рассказала поклонникам, что с ней произошло накануне. Ирина Агибалова призналась своей «инстасемье», что пережила ужасную ночь из-за очень сильной мигрени. Вдобавок звезда шоу «Дом-2» лишилась сна. В бессонную ночь Ирина пыталась успокоиться, и только к утру ее состояние нормализировалось и весь кошмар закончился. Медики связали произошедшее с Агибаловой с последствием магнитных бурь на планете. В данный момент, после того как едва пережила ужасную ночь, звезда шоу «Дом-2» запаслась медикаментами – вдруг ситуация повторится.

Врачи рекомендуют при сильных приступах мигрени выпить маленькую чашку кофе (поступление сосудорасширяющего вещества в организм облегчит состояние). Может помочь прием анальгетиков (это правило действует только в том случае, если пульсация в области висков еще не началась). Возможно, нужно принять контрастный душ или же успокоительные препараты.