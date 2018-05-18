Певица Таня Терешина из группы Hi-Fi собирается замуж

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Сейчас женщина находится в отношениях с Вадимом Бухаровым. Однако несмотря на разницу в возрасте в 13 лет, влюблённые живут в идиллии.

О том, что певица Таня Терешина из группы Hi-Fi собирается выйти замуж за парня, который моложе нее на 13 лет, стало известно из официального Instagram исполнительницы. Оказывается, что возлюбленный артистки даже нашёл общий язык и подружился с дочкой Терешиной Айрис.

Исполнительница песен в своём сообщении написала, что она этим летом последует всем условностям и скажет все же «Да». Также из публикации стало известно, что Терешина со своим возлюбленным Бухаровым уже начали срочный ремонт своих квартир и домов.

Однако подобные разговоры певица из Hi-Fi ведёт уже не первый год. Поэтому сейчас фанаты только надеются, что женщина всё же выйдет замуж.