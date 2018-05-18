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Об этом одна из свах проекта «Давай поженимся» рассказала в социальной сети. Известная своими нравами телеведущая рассказала о проблемах с внешностью и призналась, что ее лицо – визитная карточка.

Роза Сябитова начала процесс омоложения. Знаменитая сваха страны рассказала подписчикам, что в ее планы входит полный комплекс процедур клиники.

«Начинаем с лица, так как это моя визитная карточка, и я должна точно знать, какие у меня проблемные зоны. Врач Клиники Академической Косметологии провёл диагностику и назначил мне процедуры», - сообщила Роза Сябитова.

Поклонники артистки также не упустили возможность выразить собственное мнение по поводу того, что телеведущая начала процесс омоложения.