Об этом одна из свах проекта «Давай поженимся» рассказала в социальной сети. Известная своими нравами телеведущая рассказала о проблемах с внешностью и призналась, что ее лицо – визитная карточка.
Роза Сябитова начала процесс омоложения. Знаменитая сваха страны рассказала подписчикам, что в ее планы входит полный комплекс процедур клиники.
«Начинаем с лица, так как это моя визитная карточка, и я должна точно знать, какие у меня проблемные зоны. Врач Клиники Академической Косметологии провёл диагностику и назначил мне процедуры», - сообщила Роза Сябитова.
Поклонники артистки также не упустили возможность выразить собственное мнение по поводу того, что телеведущая начала процесс омоложения.
«Ну уже бы поделились с народом о новостях в косметологии и что конкретно вы делаете себе», - недовольно написала подписчица.
«Приятная женщина. Роза, всего вам хорошего!!!» - сообщает более благожелательно настроенный комментатор.