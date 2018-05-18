Отец Марины Африкановой из "Дома-2" едва не скончался

Сегодня, 08:21

Отец участницы телешоу оказался в реанимации. Такая ситуация обеспокоила его родных, ведь у мужчины обнаружили серьезные проблемы с сердцем.

Марина Африканова, известная по телестройке "Дом-2", сообщила, что в их семье случилась беда – ее отец был срочно госпитализирован в реанимационное отделение, он едва не скончался. Медики установили, что у мужчины серьезные проблемы с сердечно-сосудистой системой, нарушение работы сердца. Примечательно, что знаменитость узнала о таком происшествии не от своих близких, а от поклонников в социальных сетях.

Африканова рассказала, что ее отец не любит обращаться к врачам, но всегда сам следил за своим здоровьем, занимался спортом и ел только здоровую пищу. Скорую помощь вызвала мать знаменитости, которая испугалась его состояния – учащенный пульс и красное лицо. Специалисты оказали помощь пациенту, но отказался от госпитализации. Позже его состояние ухудшилось, и отец блондинки оказался на волосок от смерти. К счастью, помощь была оказана вовремя, и состояние пациента медики стабилизировали.

Сейчас сердце мужчины работает при помощи специальных аппаратов. Африканова переживает, что не может быть рядом с отцом, ведь она все еще участница телепроекта "Дом-2".