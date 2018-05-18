«Миссия невыполнима»: Актер Алек Болдуин в пятый раз стал отцом

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Об этом именитый представитель актерской династии сообщил в социальной сети Instagram. На снимке владелец десятков наград, среди которых Золотой Глобус, Эмми и Оскар, позирует вместе с супругой и малышом.

Актер Алек Болдуин в пятый раз стал отцом. Об этом звезда фильма «Миссия невыполнима» сообщил на своей страничке в социальной Сети. Снимок опубликован 8 часов тому назад и собрал более 65 тыс. просмотров. На фото изображен актер Алек Болдиун, который в пятый раз стал отцом, и его возлюбленная с младенцем на руках. В комментариях к фотоснимку пользователи Сети пожелали здоровья ребеночку и новоиспеченным родителям.

Также начали делать ставки на будущее имя ребенка. Алек Болдуин и инструктор по йоге Хилари Томас узаконили отношения с 30 июня 2012 года. У супругов трое детей: Кармен Габриела Болдуин (2013 года рождения), Рафаэль Томас Болдуин (2015 год рождения), Леонардо Энджел Чарльз Болдуин (2016 года рождения). Теперь в семье появился еще один представитель сильного пола.