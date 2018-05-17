Жена Краско резко постарела

Вчера, 23:06

Это стало заметно на опубликованной ею фотографии. Поклонники в один голос утверждают, что 28-летняя Наталья Краско резко постарела.

Выложив новое фото в Instagram, молодая супруга немолодого народного артиста РФ Ивана Краско обеспокоила своих подписчиков ужасным внешним видом. Многие из них предположили, что в жизни 28-летней девушки что-то пошло не так, ведь так резко постареть невозможно.

Наталья вышла на общение с подписчиками в комментариях под фото. Она заявила, что время меняет людей, вот и ее оно изменило. Подобный ответ не понравился подписчикам, и те стали обвинять актрису в том, что она слишком рано говорит о себе, как о «постаревшей» женщине.

Многие подписчицы объяснили такой «старый» внешний вид Натальи, перебором с косметикой, которая неудачно легла и сделала заметными даже самые мелкие морщины. На такие комментарии актриса тоже ответила, объяснив плотный слой тонального крема и ярко выделенные глаза тем, что при работе на камеру обычный дневной макияж не подойдет и приходится накладывать много слоев косметики.

Визажист Ирина Крылова согласна с подписчиками Натальи. Блондинка и правда выбрала слишком темный для цвета ее лица оттенок тонального крема, который не только подчеркнул уже имеющиеся морщины, но и прибавил новые.

Что бы ни говорили, 87-летний супруг Натальи доволен внешним видом своей жены и счастлив в браке, который многие осуждают. Напомним, что пара заключила брак три года назад. Разница в возрасте супругов составляет 60 лет.