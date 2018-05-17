Племянник Тамары Носовой сдал ДНК-тест и претендует на имущество актрисы

Сегодня, 21:59

В очередном скандальном эфире программы «Пусть говорят» произошло настоящее расследование, сделанное в рамках проекта. Выяснилось, что спустя 10 лет все еще остались претенденты на завладение квартирой советской артистки.

Племянник Тамары Носовой, как себя называет некий Анатолий Васин, во время программы сдал ДНК-тест, и теперь мужчина претендует на имущество актрисы, расцененное в 10 миллионов рублей. Предполагаемый родственник звезды кинематографа отметил, что виделся со своей тетей в ближайшем сквере и передавал ей еду, однако домой к себе Носова не приглашала.

Мужчина также заявил, что отказывался от наследства, которое ему оставила знаменитая родственница. Коллеги артистки, лечащий врач и другие, приглашенные в студию гости подчеркнули, что никогда не видели Васина. В конце передачи выяснилось, что псевдо-племянник на самом деле аферист и ничего общего с Тамарой Носовой не имеет.