Беременную звезду шоу «Танцы» напугали страшным диагнозом

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Беременной танцовщице, которая регулярно обследуется, поставили страшный диагноз. У девушки выявили гепатит В.

Участница второго сезона шоу «Танцы», находясь на последних месяцах беременности, была шокирована и напугана диагнозом, который поставили ей врачи. Девушка не смогла сдержать слез и понять, как с ней могло такое произойти.

София Кольбедюк регулярно обследуется у врачей, подготавливаясь к рождению ребенка. По результатам анализов крови на биохимию у девушки выявили хронический гепатит В. Звезда танцевального шоу не могла понять, как с ней такое произошло, ведь ранее о таком страшном диагнозе и речи идти не могло. Софии назначили анализ ДНК, однако, он не обнаружил активность вирусных клеток.

Испугавшись за здоровье будущего ребенка, обеспокоившись несовпадением результатов двух анализов, беременная танцовщица посоветовалась с мужем, и супружеская пара решила обратиться в другую клинику. После повторных анализов оказалось, что блондинка совершенно здорова, и ей не о чем беспокоиться. Кольбедюк поделилась, что была на 7 небе от счастья.