Сергей Лазарев намекнул поклонникам, что запишет песню в дуэте

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Снимок Сергея Лазарева перед микрофоном на студии заставил его поклонников строить догадки о новой песне. Слово «тандем», которое указал певец в тексте к изображению, только подогрело интригу.

На своей странице в Instagram Лазарев опубликовал фотографию, которую сделал на студии звукозаписи. Подобные снимки сразу наводят на мысль о том, что певец готовится к презентации новой песни, что не может остаться без внимания его поклонников. Текст публикации ясности в предстоящую премьеру не вносит, а только подогревает интерес. Сергей отметил, что композиция не будет сольной, и он споёт с кем-то в «тандеме».

Подписчики Лазарева сразу же стали выдвигать теории о том, кто составит компанию певцу. Многие предположили, что это будет Ани Лорак, совместную композицию с которой Сергей обещал фанатам ранее. Но есть и другая версия, что партнёром по песне с Сергеем станет Макс Барских, который на своей странице в Instagram также давал подсказку о выпуске совместной композиции. В коротком ролике он указал, что запишет песню в компании с исполнителем, которого указал как L.