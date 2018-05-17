Анастасия Костенко после родов заменит себя электронным медведем

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Беременная жена Дмитрия Тарасова уже знает, как будет отдыхать от малыша. Материнские хлопоты Костенко доверит электронному медведю.

Об этом девушка сама рассказала подписчикам. Несмотря на рекламное содержание поста, оно вызвало осуждение у некоторых подписчиков будущей мамы. Как написала Анастасия Костенко, она испытывает большую надежду, что укладывать малыша спать будет не она, а специальный мишка. Игрушка предназначена для того, чтобы успокаивать и убаюкивать беспокойных детей.

Она включается, когда это необходимо, и выполняет некоторые функции мамы. «Замена маминого голоса и стука сердца электронным медведем?! Никогда этого не пойму», - пишет одна из пользовательниц соцсети. Но Анастасия не будет переучивать чадо, поскольку уже сейчас – на последних сроках беременности – прикладывает электронного медведя к животу и обязательно возьмёт его с собой в роддом, чтобы «ребёнок постепенно знакомился с новым миром и привычными звуками».