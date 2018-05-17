Официантка лишилась работы из-за ночи с Орландо Блумом

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Вивиана Росс рассказала, что однажды Орландо Блум пришел в ресторан, где они сразу друг другу понравились. После чего молодые люди провели вместе несколько ночей, но девушка сразу же была уволена.

Эта история всплыла сразу же после того, как Харви Вайнштейн был обвинен в надругательстве над своими клиентками. Тогда девушки тут же принялись рассказывать о своих случаях насилия от известных людей.

22-летняя официантка обвиняет Орландо в своем увольнении. После совместной ночи девушку сразу же уволили из заведения. Вивиан не придала этому значения, так как ей очень пришлись по душе свидания со звездой. Однако после она узнала, что менеджер Орландо внес ее в черный список ресторанов. Теперь девушка не может устроиться на работу даже в самый плохой ресторан, а мечты об актерской карьере просто пошли прахом.

Официантка скрывала произошедшее от общества на протяжении года, хотя ей и предлагали участие в телешоу за большие деньги. Однако теперь Вивиан не намерена терпеть унижения и рассказывает обо всем. Фанаты Блума очень заинтересовались этой историей, ведь кумир как раз недавно снова сошелся с Кэтти Пэрри.