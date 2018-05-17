Аферисты хотели заработать на продаже мест участников премии в «МУЗ-ТВ» от 100 тысяч рублей за услугу

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В Интернете нашли организацию, которая предоставляет возможность стать участником конкурса от 100 тысяч рублей и спеть на СК «Олимпийском» 8 июня. Организаторы конкурса своё причастие к действиям мошенников отрицают, утверждая, что участие в премии «МУЗ-ТВ» не покупается.

В Сети малоизвестный продюсерский центр «Энергия» предлагает попасть в номинацию премии «МУЗ-ТВ» за символическую плату. На сайте опубликован целый прайс-лист организации, которая обещает красную дорожку с интервью за 100 тысяч рублей, а возможность спеть песню 8 июня на сцене СК «Олимпийский» всего за 90 тысяч рублей, а за две песни - 125 тысяч. Подробностей о том, как клиент получит покупаемую услугу, аферисты не рассказывают, требуя прежде аванс.

Представители конкурса заявили, что они не причастны к действиям мошенников и вновь уточнили, что участие в конкурсе не покупается, а потому не стоит верить таким сайтам. Теперь представителями компании «Энергия» занимается полиция.