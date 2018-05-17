Наташа Королева порулила БелАЗом по Беларуси

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Известной певице удалось совершить тест-драйв настоящего самосвала, с грузоподъемностью в 240 тонн. Порулить БелАЗом Наташа Королева смогла во время тура по Беларуси.

Звезда отечественной эстрады специально выделила время, чтобы приехать на полигон и протестировать новую машину. Сначала Наташа сделала маленький круг по полигону, а уже потом смогла проехаться и по дороге. Королева поделилась впечатлениями и рассказала, что каждый, у кого есть возможность приехать сюда, просто обязан сделать это - порулить настоящим БелАЗом.

"Управление такой огромной махиной это нечто, такое чувство, что плывешь на судне", - рассказала певица. После поездки Наташа Королева устроила возле самосвала целый концерт, даже посвятив машине песню. «Желтые БелАЗы ты мне даришь, как ни странно», - спела звезда в Беларуси.