Инсайдеры рассказали, почему Анджелина Джоли и Брэд Питт до сих пор официально не разведены

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Общественность считала, что звездная пара никак не разведется из-за вопроса опекунства над детьми. Все оказалось куда проще – звезды Голливуда просто не могут поделить недвижимость.

Анджелина Джоли и Брэд Питт объявили о своем разводе еще в 2016 году, однако официально пара еще не разведена. Долгий бракоразводный процесс, по мнению большинства, связан с тем, что у пары 6 детей, 3 из которых приемные. Действительно, вопрос опекунства достаточно сложный, особенно в случае звездной пары. Однако появилась информация, что супруги затягивают с разводом потому, что не могут поделить между собой совместную недвижимость, это прессе рассказали инсайдеры.

Напомним, что еще до официальной регистрации брака Джоли и Питт приобрели поместье и виноградник на юге Франции. Именно из-за «Шато Мираваль» процесс развода зашел в тупик. Дело в том, что Анджелина настаивает на том, чтобы продать недвижимость, а вырученные деньги разделить меду собой. Но Брэд не считает данное решение разумным, так как, во-первых, он считает поместье отличной инвестицией в будущее своих детей, во-вторых, актер очень привязан к этому месту и, в-третьих, ему очень нравится заниматься производством оливкового масла и вина, и он не хочет отказываться от этого удовольствия.

Когда же пара найдет компромисс и официально оформит свой развод, остается неизвестным.