«Возможно, меня посчитают дурочкой»: Самойлова хочет еще раз поехать на «Евровидение»

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Интерес к российской певице-инвалиду Юлии Самойловой не спадает вторую неделю, несмотря на провальное выступление на «Евровидении-2018». 17 мая в интервью журналистам звезда рассказала о пережитых эмоциях.

«Возможно, меня посчитают дурочкой, но я хотела бы еще раз поехать на «Евровидение». Само собой, что не на следующий год», - призналась Самойлова.

Труднее всего во время выступления в Лиссабоне российской певице было побороть эмоции. Юлия посетовала журналистам на тяжелую подготовку, не оправдавшую ожиданий, однако подарившую опыт выступлений в столь статусных конкурсах.

«Я слишком серьезно отнеслась к «Евровидению». Нужно было просто выступить, не думая о том, что это конкурс, гигантская ответственность. Наверное, тогда мне было бы проще справиться со своим волнением», - подытожила Самойлова.