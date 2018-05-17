Хейтеры раскритиковали пиар-менеджера Анастасии Волочковой

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В новой публикации известная балерина поделилась совместной фотографией с Наталией Ракицкой в уютном ресторане. В комментариях подписчики сильно раскритиковали внешний вид пиар-менеджера Анастасии Волочковой, а также ужаснулись странному интерьеру заведения.

В новой публикации Анастасия Волочкова написала: «С любимым пиар-директором Наталией Ракицкой забежали в уютный ресторан».

Новая фотография стала очередным поводом для хейтеров звезды раскритиковать её. Однако больше всего их едкие замечания касались теперь пиар-менеджера балерины. Они назвали наряд пиар-директора пижамой и обратили внимание на грязную голову женщины. Также не остались без внимания необычные брюки Наталии Ракицкой, которые подписчики назвали «страшными». Одна из подписчиц заметила, что в хорошем и уютном ресторане странный и устаревший интерьера, некрасивая мебель и пластмассовые вешалки, которые и вовсе портят первое впечатление о заведении.