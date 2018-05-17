Экс-ведущая "Ревизорро" искупалась вместе с акулами в аквариуме Дубаи

Сегодня, 19:11

Экс-ведущая программы «Ревизорро» Елена Летучая поплавала с акулами в огромном аквариуме Дубаи Mall. Поклонники восхитились её смелости и подчеркнули на важности проверки заведений в ОАЭ.

Некоторые подписчики стали удивляться, как Летучая смогла не бояться плавать в аквариуме вместе с акулами. Дело в том, что во время съёмок «Ревизорро» она боялась пауков и насекомых в заведениях, но оказаться рядом со смертельно опасными рыбами ей было по душе. Фанаты в шутку стали утверждать, что Летучая решила проверить состояние зубов у акул и прочих рыб, которые обитали в известном аквариуме Дубаи Mall.

Однако сама телеведущая это никак не стала комментировать. Она лишь продемонстрировала необычное видео, как отдыхает в ОАЭ. Уникальные кадры восхитили поклонников, которые предложили снять собственный вариант «Ревизорро» в Дубаи.