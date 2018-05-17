Загитова показалась в купальнике на отдыхе в Доминикане

Сегодня, 18:50

Фигуру олимпийской чемпионки оценили по достоинству, подчеркнув, что Алина шикарно выглядит в темно-зеленом купальнике. После удачного окончания Олимпийских игр и победы Загитова отправилась на отдых в Доминикану, в столицу Санто-Доминго.

На фотографии, которую девушка опубликовала в социальной сети, Алина позирует на фоне океана в темно-зеленом купальнике, подчеркивающем фигуру спортсменки. Судя по всему, Алина только вышла из воды, так как на ней еще остались капли воды. 15-летняя спортсменка наслаждается долгожданным отдыхом и не спешит возвращаться домой. Ведь позади у нее долгий и напряженный сезон спортивных игр. Поклонники чемпионки подчеркивают, что Алина очень талантливая и скромная, что является большой редкостью для нашего времени.

Многие сравнивают Алину с Евгенией Медведевой, подчеркивая, что номер «Дон Кихот» все равно лучший, и многим спортсменкам есть чему поучиться у олимпийской чемпионки.