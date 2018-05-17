Появились первые снимки со свадьбы Ричарда Гира

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12 мая состоялось бракосочетание Ричарда Гира и его супруги Алехандры Сильвы. Красивая пара появилась на обложке журнала Hello!

Через неделю после мероприятия в сети оказались первые фото их свадьбы. На самом деле официально пара заключила брак еще в прошлом месяце, но само торжество перенесли. Его провели на ранчо, которое сосредоточено недалеко от Нью-Йорка. На празднике были лишь родственники и близкие. Касаемо самой церемонии, она проводилась по всем правилам буддизма.

Во время интервью Гир сказал, что он является самым счастливым человеком в мире. По его словам, ему досталась умная, весёлая, красивая и чувственная жена. Мало того, Алехандра коренная испанка. Новоиспечённая жена сообщила, что не может жить без возлюбленного. Она видит в актёре много романтики.