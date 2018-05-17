Никита Джигурда вышел на публику с бывшей любовницей

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На своей странице звезда опубликовал совместное видео с Донной Луной Венецией. Никита Джигурда пишет о непорочных и чистых отношениях с дивой итальянского происхождения, а поклонники вспомнили о том, как недавно СМИ писали об их романе и называли её любовницей эпатажного деятеля.

К новой публикации известный шоумен составил даже короткое четверостишие: «С Донной Луной наши отношения непорочны, величавы и чисты, хоть я знаю тех, кто без стеснения хочет Луну затащить в кусты». Также был прикреплён видеоролик, на котором Никита Джигурда поздравляет свою подругу с 30-летием. Донна Луна Венеция не хочет отпускать звезду, а на прощание целует в губы прямо на глазах у журналистов.

Напомним, что полгода назад СМИ приписывали роман Никите Джигурде с его подругой итальянского происхождения. Они писали об любовно-творческом союзе эпатажного актёра и знаменитой светской львицы. Однако многие считают, что это всего лишь пиар-ход, который принёс выгоду как для Никиты Джигурды, так и для Донны Луны.