«Говорят, Гарри – сын Киркорова»: Максим Галкин рассказал о семейной тайне своих детей

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Юморист Максим Галкин решился отреагировать на слухи, распускаемые «внимательными подписчиками и остроглазыми журналистами», и ответил на главный вопрос: кто кому в их семье сын, внук и отец.

В Сети время от времени появляются интересные теории о том, что сын Максима Галкина и Аллы Пугачёвой, Гарри, на самом деле имеет прямые гены Филиппа Киркорова. Известная чета также наслышана о разговорах и не оставила ситуацию без внимания. В первую очередь это сделал Максим Галкин, запустив рубрику «Минутка иНстины». Юморист достал свои детские фото, откопав их на «чердаке воспоминаний».

Как оказалось, многие заблуждались: сыном Филиппа Киркорова в действительности является сам Максим Галкин. А Гарри – никто иной, как внук поп-короля. Отсюда о Максима и Гарри склонность к эпатажу и любовь к музыкальным выступлениям. А сам Киркоров – частый гость в доме российской пары. Ролик Галкин завершил, уходят вглубь своего особняка с большой накладной попой, как у Киркорова. Так он с юмором отреагировал на ищущих заговор во всём, любопытных поклонников.