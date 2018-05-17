«Как две капли воды»: поклонники Ани Лорак были удивлены её совместной фотографией с дочерью

Сегодня, 17:35

На странице украинская певица показала своим подписчикам фотографию со своей шестилетней дочерью в кафе. Поклонники заметили, что София выглядит как две капли воды со своей звёздной мамой Ани Лорак.

На опубликованном снимке на странице в Instagram звезда обнимает свою совместную дочь с Муратом Налчаджиоглу Софию. На снимке видно, что Ани Лорак проводит весело время со своим ребёнком в кафе. В описании исполнительница написала, что сегодня их совместный день.

В комментариях подписчики обратили внимание на то, что София очень похожа на свою знаменитую маму: «Как две капли воды». Однако некоторые стали настаивать на том, что девочка имеет яркие схожие черты со своим отцом Муратом Налчаджиоглу. Публикация подняла им настроение и они пожелали семейного счастья певице и её дочери.