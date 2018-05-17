Татьяна Буланова показалась на публике с 33-летним травести-актёром

Сегодня, 17:27

После развода с Владиславом Радимовым Татьяна Буланова тяжело переживала разрыв отношений. Недавно фанаты начали говорить про новый роман певицы.

Сейчас звезда подозревается в романе с 33-летним шоуменом. Хотя, судя по всему, их связывает только дружба. Сергей Максимов, травести-актёр, отличился выступлениями на разного рода шоу в образе Булановой. Исполнительнице лестно принимать такую популяризацию своего имени, наверное, поэтому она и решила появиться в обществе молодого актёра.

Как он сообщил, интима между ними нету, несмотря даже на привлекательность Татьяны. Она решила принять нового приятеля со всеми недостатками и показала себя как хороший человек. Экс-супруг Татьяны Булановой до сих пор хочет вернуть возлюбленную, но она не особо настроена на это. Однако бывшие супруги тепло поддерживают отношения и даже проживают на одной жилплощади.