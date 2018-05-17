«Я всё равно плохая»: Маша Малиновская предлагает написать петицию Богу

Сегодня, 16:51

Телеведущая Маша Малиновская, устав от критики в свой адрес, предлагает всем недовольным написать петицию Богу. Она даже «назначила» главного по сбору подписей.

Спровоцировать Машу Малиновскую на такой резкий комментарий удалось одной из её подписчиц. Женщина в который раз указала Маше на прежнюю красоту и обилие ненужных пластических операций, и телеведущая нашла незаурядное решение. Многие фанаты сетуют на «нереальную» красоту Малиновской 20-летней давности и предполагают, что без помощи хирургов женщина сейчас выглядела бы намного лучше. Её даже сравнивают с сегодняшней Даной Борисовой.

Телезвезда склоняется к иному мнению. Она не видит плохого в омолаживающих процедурах и предлагает избавиться от них путём написания петиции Всевышнему: «Готова подписать вашу петицию Господу Богу об отмене старения». В этом ответе на комментарий подписчицы Маша также употребила мат, что не понравилось любящим её фанатам. В итоге, они назвали реакцию грубой. «Я всё равно плохая», - пишет Маша Малиновская, отмечая, что в её лексиконе меньше мата не станет. А те, кому она не нравится, предлагает отставить подпись для масштабной петиции.